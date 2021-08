Wollte Frauen beeindrucken: 41-jähriger Wiener gab sich als Polizist aus

Am Samstag ging der Polizei bei einer Lenkerkontrolle in Wien-Döbling ein 41-Jähriger ins Netz, der sich fälschlicherweise als Polizist ausgab. Laut eigener Aussage wollte er damit Frauen beeindrucken - es setzte eine Anzeige.

Am 7. August führten Polizisten der Polizeiinspektion Martinstraße gegen 17.00 Uhr in Wien-Döbling eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle bei einem 41-Jährigen durch. Der Pkw-Lenker trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Polizei", darauf angesprochen gab er an, Polizist zu sein.