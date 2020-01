"Wolfsgruß" gezeigt: Acht Busfahrer der Wiener Linien werden gekündigt

Für jene Busfahrer der Wiener Linien, die beim Zeigen des verbotenen "Wolfsgrußes" gefilmt wurden, gibt es nun harte Konsequenzen: Die Mitarbeiter verlieren ihren Job.

Jene Busfahrer, die auf einem Video in Uniform beim Zeigen des "Wolfsgrußes" der ultranationalistischen türkischen "Grauen Wölfe" zu sehen sind, werden ihren Job bei den Wiener Linien verlieren.

Das Unternehmen bestätigte am Donnerstagnachmittag einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Es handelt sich nach jetzigem Stand um insgesamt acht Lenker.

Nach "Wolfsgruß": Acht Wiener-Linien-Busfahrer werden gekündigt

Der Vorfall hatte sich in Räumlichkeiten der Rax-Garage in Favoriten ereignet. Die Mitarbeiter wurden in einem ersten Schritt vom Dienst abgezogen. Nun steht fest, dass sie gekündigt werden. "Von den acht haben einige das Unternehmen bereits verlassen, die anderen werden das noch tun", sagte eine Sprecherin auf APA-Anfrage.