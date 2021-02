Wohnzimmer-Schnelltests sollen anerkannt werden

Auch sogenannte Wohnzimmer-Schnelltests, die man selbst von zu Hause aus durchführen kann, sollen bei künftigen Zutrittsbeschränkungen anerkannt werden, fordert Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer.

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer hat die Anerkennung von zu Hause durchgeführten Antigen-Schnelltests bei Zutrittsbeschränkungen - etwa bei Friseurbesuchen - gefordert. Die sogenannten Wohnzimmer-Schnelltests seien, so Dornauer in einer Aussendung, "die einzige Möglichkeit flächendeckende und regelmäßige Testungen sicherzustellen". Er erhoffte sich in dieser Frage auch die Unterstützung von anderen Bürgermeister-Kollegen im ländlichen Raum.