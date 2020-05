Wohnungseinbrecher scheiterte in Wien-Meidling

Am Donnerstag klickten für einen 39-Jährigen in Wien-Meidling die Handschellen, nachdem er von einem Zeugen beim versuchten Einbruch in eine Wohnung beobachtet wurde.

Ein Zeuge verständigte am 14. Mai gegen 10.40 Uhr den Polizeinotruf, da er einen Mann in der Zanaschkagasse in Wien-Meidling beim Versuch, die Balkontür einer Wohnung aufzubrechen, beobachten konnte.

Der Tatverdächtige flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten und versteckte sich in einem Gebüsch. Dabei wurde er von weiteren Zeugen wahrgenommen.

Wiener Polizei nimmt 39-Jährigen nach versuchtem Einbruch fest

Nach kurzer Suche stellten die Polizisten den Mann, einen 39-jährigen österreichischen Staatsbürger, und nahmen ihn fest. Er zeigte sich geständig.