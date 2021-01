Wohnungseinbrecher in Wien-Penzing in flagranti erwischt

In der Nacht auf Dienstag brach ein 40-Jähriger in eine Wohnung in Wien-Penzing ein und stahl Schmuck und ein Mobiltelefon. Ein Zeuge verständigte die Polizei.

Ein 35-jähriger Zeuge beobachtete am 19. Jänner einen 40-jährigen serbischen Staatsangehörigen gegen 0.45 Uhr bei einem Einbruch in eine ebenerdig gelegene Wohnung in der Penzinger Straße und alarmierte die Polizei.

Festnahme nach Wohnungseinbruch in Wien-Penzing

Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Ottakring konnten den Tatverdächtigen wahrnehmen, wie er aus einem zerschlagenen Fenster der Wohnung ins Freie kletterte und nahmen ihn fest.