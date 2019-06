Wohnungseinbrecher in Wien-Hernals gefasst

Am Dienstag klickten für zwei Männer in der Hernalser Haupstraße die Handschellen, nachdem sie in eine Wohnung eingebrochen waren.

Beamte der EGS beobachteten am 4. Juni gegen 10.10 Uhr im Zuge eines koordinierten Einsatzes zwei Männer, die sich verdächtig verhielten und bei denen der Verdacht bestand, dass sie Eigentumsdelikte begehen könnten.

Der Verdacht bestätigte sich: Bei einer Nachschau wurde eine aufgebrochene und durchwühlte Wohnung vorgefunden. Beide Tatverdächtigen (19 bzw. 31 Jahre alt, beide georgische Staatsbürger) wurden unmittelbar nach der Tatbegehung festgenommen. Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt.