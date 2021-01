Wohnungsbrand in Wien-Meidling: Frau rettete sich auf Balkon

Eine betagte Wohnungsinhaberin rettet sich vor einem Feuer in ihrer Wohnung auf den Balkon. Die Einsatzkräfte können die Dame retten und den Brand rasch löschen. Die Frau blieb unverletzt.

Erst als am Dienstagabend der Strom in ihrer Wohnung in der Hetzendorfer Straße in Wien-Meidling ausfiel, bemerkte eine ältere Dame, dass in ihrer Wohnung ein Brand ausgebrochen war. Geistesgegenwärtig begab sie sich auf den Balkon der Wohnung im dritten Stock. Nachbarn wurden auf sie aufmerksam, verständigten sofort die Feuerwehr und unternahmen erste Löschversuche mit Feuerlöschern.