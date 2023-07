Wohnungsbrand in Wien-Margareten forderte Verletzten

Die Wiener Berufsfeuerwehr musste in der Nacht auf Donnerstag zu einem Wohnungsbrand in Wien-Margareten ausrücken. Der Wohnungsinhaber konnte sich selbst aus der brennenden Wohnung retten.

In der Nacht auf Donnerstag wurde die Wiener Berufsfeuerwehr wegen eines Wohnungsbrands in der Ziegelofengasse in Wien-Margareten alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus den zwei straßenseitigen Fenstern.