Wohnungsbrand in Wien-Landstraße: Sechs Verletzte

In Wien-Landstraße kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Wohnungsbrand, bei dem sechs Personen verletzt wurden.

Gegen 23.50 Uhr brach das Feuer in einem Mehrparteienwohnhaus in der Wiener Löwengasse aus. Eine Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt in einer Wohnung aufhielt, konnte sich aus eigener Kraft ins Freie retten. Beim verlassen der Wohnung zog sie die Türe ins Schloss.