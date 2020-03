Wohnungsbrand in Wien-Favoriten fordert Todesopfer

In der Nacht auf Dienstag kam eine 89-Jährige bei einem Wohnungsbrand in Wien-Favoriten ums Leben. Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten den Leichnam der Frau.

Am 3. März kam es gegen 01.35 Uhr in einer Wohnung in Wien-Favoriten aus noch unklarer Ursache zu einem Brand.