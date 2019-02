Wohnungsbrand in Wien-Brigittenau: Herrchen und Hund gerettet

Am Samstagabend kam es in der Jägerstraße in Wien-Brigittenau zu einem Wohnungsbrand, bei dem ein Mann schwer verletzt geborgen werden konnte. Auch sein Hund wurde gerettet.

Schwer verletzt konnte Samstagabend ein Mann von Feuerwehrleuten aus seiner brennenden Wohnung in Wien-Brigittenau gerettet werden. Hausbewohner alarmierten die Berufsfeuerwehr Wien zu einem Brand in einer Wohnhausanlage in der Jägerstraße. Unter Atemschutz drangen die Feuerwehrleute mit einer Löschleitung in die Brandwohnung vor.

Bewusstloser Mann aus Wohnung gerettet Dabei wurde ein bewusstloser Mann aufgefunden und umgehend in einen rauchfreien Bereich gebracht und dort zur notfallmedizinischen Versorgung an das Team der Berufsrettung Wien übergeben.

Zeitgleich dazu wurde eine weitere Löschleitung im Außenangriff eingesetzt um einen Flammenüberschlag auf die darüber liegende Wohnung zu verhindern. Einige Wohnungen mussten aufgebrochen werden.

Auch Hund konnte befreit werden Während der Brandbekämpfung konnte auch das Haustier des Mannes, ein Hund, in der Wohnung entdeckt werden. Das Tier wurde in Sicherheit gebracht, mit Sauerstoff versorgt und bis zur Übergabe an die Tierrettung betreut.

Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.