Wohnung in Wien-Simmering gestürmt: Drei Verletzte nach Prügelattacke

Am Montagabend wurde die Polizei zu einer Wohnung in Wien-Simmering gerufen. Dort trafen die Polizisten auf zwei Verletzte, die angaben, sechs Täter hätten die Wohnung gestürmt und sie verprügelt. Später meldete sich noch ein weiteres Opfer bei der Polizei.

In der Wohnung in der Simmeringer Hauptstraße trafen die Beamten gegen 22.10 Uhr auf einen 23-jährigen verletzten Mann und seine 24-jährige verletzte Lebensgefährtin. Der Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf und die Frau Kratzspuren auf der Brust. Das Paar gab an, von sechs Tätern – darunter eine Frau – mit Stangen und Holzprügel attackiert worden zu sein. Der Grund: Die Täter- ebenfalls aus Serbien – suchten angeblich nach einem 21-Jährigen in der Wohnung von dessen Familie, weil dieser seine Ex-Freundin geschlagen haben soll.