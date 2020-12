Wohnung in Wien-Meidling ausgebrannt: Schönbrunner Straße gesperrt

Nach einem Wohnungsbrand in Wien-Meidling ist die Schönbrunner Straße für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr ist momentan noch mit Nacharbeiten beschäftigt.

Die Feuerwehr ist am Samstag kurz vor Mittag zu einem Einsatz in Wien-Meidling gerufen worden. Bei ihrem Eintreffen stand eine Wohnung auf der Schönbrunner Straße in Vollbrand. Berichte über Verletzte lagen vorerst nicht vor.