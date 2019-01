Wohnung in Wien-Leopoldstadt in Vollbrand: Fünf Personen im Spital

Dienstagabend stand eine Wohnung in der Engerthstraße nach einer Verpuffung in Vollbrand. Das Feuer drohte auf die darüberliegenden Wohnungen überzugreifen.

Am 29. Jänner kam es gegen 20.00 Uhr in einer Wohnhausanlage in der Engerthstraße 249 in Wien-Leopoldstadt zu einer folgenschweren Verpuffung. Im Bereich eines Christbaumes und eines Ethanolkamins brach der Brand aus und erfasst innerhalb kürzester Zeit die gesamte Wohnung.