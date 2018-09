Wohnung in Wien-Hernals gesprengt: Täter bleibt in lebenslanger Haft

Das Urteil für jenen 56-jährigen Mann, der Anfang 2017 seine Wohnung in Wien-Hernals gesprengt und dabei den Hausverwalter getötet hat, bleibt lebenslänglich in Haft.

Es bleibt bei lebenslanger Haft für einen 56-jährigen Mann, der Anfang 2017 seine Wohnung in Wien-Hernals vorsätzlich in die Luft gesprengt hat, was den Hausverwalter das Leben kostete. Das hat das Wiener Oberlandesgericht (OLG) am Dienstag entschieden. Der Strafberufung des Wieners wurde keine Folge gegeben.