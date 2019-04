Wohnkompetenzzentrum Guglgasse: Neuer Standort für die MieterHilfe Wien beim Gasometer

Alles unter einem Dach: Mit dem Umzug der MieterHilfe in die Guglgasse 7-9 im 3. Bezirk ist das Wohnkompetenzzentrum der Stadt Wien komplett. Zentrale Einrichtungen wie Wiener Wohnen, Wohnservice Wien mit Wohnberatung Wien und wohnpartner und MieterHilfe sind nun alle kundenfreundlich am Standort nahe der U3 Station "Gasometer" zu finden.

Alle Informationen rund ums Wohnen versammelt

“Es freut mich sehr, dass wir den Wienerinnen und Wienern alle Informationen rund ums Wohnen nun an einem Standort bieten können. Wenn es um überteuerte Mieten oder Spekulation auf dem Rücken von Bewohnerinnen und Bewohnern geht, ist die Mieterhilfe stets kompetent zur Stelle – und das als kostenloses Service der Stadt. In keiner anderen Metropole werden so umfassende Beratungsleistungen im Bereich des Wohnens geboten wie in Wien. Der moderne Service-Standort in der Guglgasse bringt das sichtbar und praktisch für alle Besucherinnen und Besucher zu Ausdruck”, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.