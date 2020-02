Wohnhaus in Wien-Meidling: Elektroverteilerkasten abgebrannt

Am Donnerstag ist ein Elektroverteilerkasten in einem Wiener Wohnhaus abgebrannt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Ein Elektroverteilerkasten eines Wohnhauses ist am Donnerstagabend in der Rummelhardtgasse in Wien-Alsergrund abgebrannt. Laut Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, brachten die Einsatzkräfte vier Anrainer unter Atemschutz ins Freie. Das Feuer selbst war schnell gelöscht.