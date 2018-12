Wohnhaus im Bezirk Baden nach Gasaustritt evakuiert

Am Sonntag kam es in einer Wohnung im Bezirk Baden aus einer kürzlich montierten Therme zu einem Gasaustritt. Das Mehrparteienhaus wurde evakuiert.

In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Pottendorf (Bezirk Baden) ist es am Sonntag in den späten Abendstunden zu einem Gasaustritt gekommen. Zwei Personen wurden nach Feuerwehrangaben ins Krankenhaus transportiert.