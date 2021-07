Wohnen: Angebot entspricht nicht Wünschen

Die Corona-Pandemie hatte Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse - das Angebot entspricht aber nicht den Wünschen. Das legt eine Befragung (Sample: 1.000 Menschen) von immoscout24 nahe.

Corona: Distance Learning und Wohnwünsche

"Potenzielle Käufer konnten sich über etwas mehr Auswahl freuen: Hier konnten 16 Prozent der Immobilien einen Garten bieten, 42 Prozent einen Balkon, so Markus Dejmek, Österreich-Chef von immoscout24 am Mittwoch in einer Aussendung.