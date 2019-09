Wohnen in Wien für jeden Dritten nicht mehr leistbar

Beim Thema Wohnen scheiden sich laut einer aktuellen Umfrage die Geister: Zwar könne man in Wien noch günstig wohnen, für ein Drittel der Befragten sei das aber nicht möglich.

Wien ist nach Berlin die zweitgrößte Metropole im deutschsprachigen Raum und wächst kontinuierlich. Aber kann man sich das Wohnen in einer derart beliebten Stadt überhaupt noch leisten? ImmobilienScout24 hat dazu eine Studie durchgeführt.

Umfrage zum Thema günstiges Wohnen in Wien

Jeder Dritte stimmt zwar der Aussage zu, dass man in Wien noch günstig wohnen kann, aber beachtliche 35 Prozent der Befragten geben an, dass leistbares Wohnen in Wien nicht oder eher nicht möglich ist.