Wohl kein Comeback für Heinz-Christian Strache in Wien

Der einstige FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache wollte es nach seinem FPÖ-Karriereende noch einmal wissen. Für ihn wird es jedoch in Wien wohl kein Comeback geben.

Heinz-Christian Strache, über den Ibiza-Skandal gestolperter Ex-FPÖ-Chef, wollte es noch einmal wissen und mit seiner neuen Partei bei der Wien-Wahl ein "Erdbeben" auslösen. Das Comeback verlief letztendlich aber bestenfalls holprig: Strache, der schon vor 15 Jahren die Freiheitlichen aus dem Keller geholt und sie bis in die Regierung gehievt hat, dürfte den Einzug ins Wiener Stadtparlament verpasst haben.

Strache stolperte über Ibiza-Skandal

Den Grundstein für seinen nunmehrigen Weg legte Strache - unfreiwillig - bereits im Sommer 2017, als er auf Ibiza in die Falle des "Lockvogels" tappte. Im Mai 2019 dann kam die Erfolgswelle des langjährigen FPÖ-Chefs abrupt zum Stehen: Das zwei Jahre alte Agent-Provocateur-Video wurde publik und brachte den ohnehin wegen seiner Vergangenheit im rechtsextremen Milieu umstrittenen Vizekanzler in arge Nöte. Einer vermeintlichen russischen Millionärin hatte er bei dem auf Film gebannten Treffen etwa dargelegt, wie sie am Rechnungshof vorbei der FPÖ eine Spende zukommen lassen könnte. Der Rest ist Geschichte: Die Regierung mit der ÖVP platzte, Strache legte Obmann- und Vizekanzlerschaft nieder.