Woher kommen unsere ausländischen Arbeitskräfte?

Der heimische Arbeitsmarkt ist auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen. Seit 2008 gibt es rund 450.000 Arbeitskräfte mehr. Doch woher kommen die Menschen?

Im vergangenen Jahrzehnt sind viele Arbeitskräfte aus der EU und aus Drittstaaten nach Österreich gezogen. Das Arbeitskräftepotenzial stieg zwischen 2008 und 2018 um 452.721 Personen. Viele kamen aus den neuen EU-Staaten in Osteuropa, aus Deutschland und aus Krisenregionen. Rund 18 Prozent des Anstiegs entfiel auf Österreicher – rund 79.300 Personen, geht aus einer AMS-Auswertung hervor.

“Demografiebedingt gibt es weniger junge Menschen auf dem österreichischen Arbeitsmarkt. Die Anzahl der Personen im Haupterwerbsalter stagniert”, kommentierte AMS-Vorstand Johannes Kopf die Zahlen. Dafür seien Personen ab 50 Jahren immer stärker am österreichischen Arbeitsmarkt vertreten. “Neben der Altersverschiebung ist eine zunehmend höhere Ausbildung sichtbar. Zudem erhöht sich der Anteil zugewanderter Menschen am Arbeitskräftepotenzial”, so der AMS-Chef.