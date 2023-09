Wöginger sieht "kräftigen Schub nach vorne" bei Kinderbetreuung

Die von Bundeskanzler Nehammer angekündigten 4,5 Milliarden Euro für die Kinderbetreuung sind für ÖVP-Klubobmann Wöginger ein "kräftiger Schub nach vorne". Einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz hält er dagegen nicht für sinnvoll.

"Es nützt ja nichts, wenn es einen solchen Anspruch gäbe, wenn man das Personal nicht hat", so ÖVP-Klubobmann August Wöginger zu dem Vorschlag schon jetzt einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz auch für die Kleinsten zu schaffen.

Nehammer kündigte in ORF-Sommergespräch Kinderbetreuungsoffensive an

Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer hatte zuletzt angekündigt, mit den Ländern 4,5 Milliarden Euro bis 2030 zur Verfügung stellen zu wollen, um die Betreuungslücke im Alter zwischen ein und drei Jahren zu schließen. Mit Ländern und Gemeinden ausverhandelt ist dies freilich noch nicht, vielmehr ist es ein Thema für die laufenden Verhandlungen zum Finanzausgleich. Wöginger verwies darauf, dass die Gemeinden ja in diesem Bereich kräftigere Unterstützung forderten, "und der Bundeskanzler hat hier eine ganz klare Ansage in diese Richtung gemacht und ich gehe davon aus, dass das in die Finanzausgleichsverhandlungen mitaufgenommen wird".