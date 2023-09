ORF-Sommergespräch: Nehammer kündigt "Gewaltanstrengung" bei Kinderbetreuung an

Bundeskanzler Karl Nehammer hat beim ORF-Sommergespräch eine Offensive bei der Kinderbetreuung angekündigt. Eine Koaltion mit der FPÖ unter Herbert Kickl schloss der Kanzler aus.

Bundeskanzler Karl Nehammer will bis 2030 gemeinsam mit den Ländern 4,5 Milliarden zur Verfügung stellen, um die Betreuungslücke im Alter zwischen ein und drei Jahren zu schließen, das kündigte der ÖVP-Obmann im ORF-"Sommergespräch" an.

Nehammer im ORF-Sommergespräch: Anschubfinanzierung soll Versorgungslücke bei Kinderbetreuung schließen

Bundeskanzler Nehammer sprach was die Kinderbetreuung angeht von einer "Gewaltanstrengung". Man habe derzeit in der Gruppe der ein- bis zwei-Jährigen ebenso eine Versorgungslücke wie bei den zwei- bis drei-Jährigen. Um diese zu schließen, sollen den Gemeinden entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden. Dabei betonte Nehammer, dass es nicht um eine Anschubfinanzierung gehen soll, sondern um einen "kontinuierlichen Weg", bei dem die Personalkosten unterstützt werden sollen.

Einen Rechtsanspruch wollte der VP-Chef nicht ausschließen. Davor müsse aber die Infrastruktur bereit stehen und genug Personal gefunden sein. Denn sonst würde man falsche Erwartung wecken. Nach Informationen aus Nehammers Büro soll die Betreuungsquote ab dem zweiten Lebensjahr von aktuell 60 Prozent bis 2030 auf 90 Prozent angehoben werden. Wie der Kanzler betonte, soll es nicht an der Kinderbetreuung scheitern, dass Frauen arbeiten können.

Schwarz-Türkis wird laut Nehammer planmäßig bis Herbst 2024 regieren

Dass die Regierung plangemäß bist kommenden Herbst weiter amtiert, steht für Nehammer außer Frage. Er sei mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) einig, noch vieles abarbeiten zu wollen. Der VP-Obmann geht dabei etwa davon aus, dass das Informationsfreiheitsgesetz mit der Abschaffung des Amtsgeheimnisses kommen wird. In dieser Frage sei man zu 90 Prozent fertig. Das noch Schwierige sei, eine Regelung zu finden, die in kleinen Gemeinden zu keinem Kollaps in der Verwaltung führe.