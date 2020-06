Wölfe in Österreich: Drei Rudel und insgesamt 30 bis 35 Tiere beobachtet

Tierschützer sprechen von der "Gesundheitspolizei des Waldes" und sind über diese News erfreut: Die Zahl der Wolfsrudel in Österreich hat sich im Vorjahr von einem auf drei erhöht, so der WWF.

Alle drei Wolfsrudel hielten sich in Niederösterreich auf, berichtete der WWF am Mittwoch bei einem Online-Pressegespräch. Österreichweit gab es zudem Sichtungen von 14 Einzelwölfen, womit insgesamt 30 bis 35 der Tiere hierzulande leben. Diese rissen im Vorjahr 103 Schafe, weswegen der WWF mehr Herdenschutzmaßnahmen fordert.

Wölfe im Rudel in Allentsteig und im Waldviertel gesichtet

Zu dem schon länger bestätigten Wolfsrudel beim Truppenübungsplatz Allentsteig kamen ebenfalls im Waldviertel welche in Harmanschlag und Gutenbrunn hinzu. Außerdem wird in Vorderweißenbach in Oberösterreich ein weiteres Rudel vermutet. Die Zahl von derzeit 30 bis 35 Wölfen "wird natürlich in Zukunft steigen", sagte WWF-Wolfsexperte Christian Pichler. Wir seien von Wölfen "umzingelt", in Deutschland gebe es beispielsweise 400 bis 500 Individuen und in Italien 1.000 bis 2.000.