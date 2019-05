Wöginger bleibt: Kurz wird nicht Klubobmann und nimmt Mandat nicht an

Sebastian Kurz wird nicht zum Klubobmann im Parlament und wird auch sein Nationalratsmandat nicht annehmen. Er wird stattdessen quer durch Österreich unterwegs sein, um Wahlkampf zu betreiben.

Der bisherige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird nicht Klubobmann im Parlament und auch sein Nationalratsmandat nicht annehmen. Damit wird Kurz auch kein Gehalt mehr ausgezahlt. Das teilte ein Sprecher von Kurz am Dienstag der APA mit.

Kurz werde nun zunächst “alles tun, um eine geordnete Übergabe an die neue Übergangsregierung sicherzustellen”, kündigte der Sprecher an. Danach werde er quer durch Österreich unterwegs sein, “um bei den Menschen um Unterstützung für die Fortsetzung seines Kurses zu werben”.

Der bisherige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat keinen Anspruch auf Gehaltsfortzahlung. Laut Bundesbezügegesetz steht Politikern, die aus dem Amt ausscheiden, zwar für bis zu sechs Monate eine “Bezugsfortzahlung” von drei Viertel des regulären Einkommens zu. Allerdings schließt ein Rückkehrrecht in den Nationalrat, das Kurz hat, eine Bezugsfortzahlung aus, und zwar auch dann, wenn das Mandat nicht angenommen wird.

Für Leichtfried drückt sich Kurz vor Verantwortung

Der stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried hat sich am Dienstag nach der Ankündigung des bisherigen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP), sein Nationalratsmandat nicht anzunehmen, “wenig” verwundert gezeigt. “Kurz drückt sich vor der Verantwortung und weigert sich, sein Mandat anzunehmen, für das er 2017 kandiert hat”, so Leichtfried in einer Aussendung.