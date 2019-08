Wochenend-Sperre auf der Wiener Außenringautobahn

Am Samstag und Sonntag ist auf der Wiener Außenringautobahn die Ausfahrt zur Brunner Straße bei Brunn am Gebirge gesperrt. Es gibt eine beschilderte Umleitung.

Die Ausfahrt zur Brunner Straße bei Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) ist auf der Wiener Außenringautobahn (A21) in Richtung Knoten Vösendorf am Wochenende nicht passierbar. Der Streckenteil ist wegen Fahrbahnsanierungsarbeiten von Samstag, 19.00 Uhr, bis Montag, 5.00 Uhr, gesperrt, teilte die Asfinag am Freitag in einer Aussendung mit.