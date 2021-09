Wochenend-Reiseverkehr reißt nicht ab

An diesem Wochenende erwartet der ÖAMTC noch einmal starken Rückreiseverkehr der Sommerurlauber von der Adria Richtung Österreich sowie weiter Richtung Deutschland.

Es wird wohl die letzte große Reisewelle dieses Sommers rollen. Ferienende ist in West- und Südösterreich, es enden aber auch die letzten Sommerferien für heuer in Deutschland, und zwar in den beiden Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Richtung Adria werden noch einige Späturlauber unterwegs sein, die nicht an die Schulferien gebunden sind.