Wlazny lehrt das Fürchten

Gastkommentar von Johannes Huber. Zumindest herkömmliche Parteien müssen zittern, von den Grünen bis zu den Freiheitlichen. Spätestens bei der Wien-Wahl 2025 wird’s ernst.

Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es zeigt, wie facettenreich und schwer zu fassen der Mann als Politiker, Künstler und was auch immer ist. Für viele wirkt er möglicherweise gerade deshalb authentisch. Weil er für eine menschliche Asylpolitik und Chancengleichheit im Bildungsbereich eintritt, gilt er als Linker. Schaut man sich Auswertungen zur Bundespräsidenten-Wahl an, relativieren sich solche Zuschreibungen jedoch: Ein Viertel der Stimmen kam von ÖVP- und FPÖ-Anhängern. Ein weiteres Viertel von Neos-Sympathisanten. Nur ein Drittel von Grünen und Sozialdemoraten. Wobei: Vielleicht geht es ihnen nicht darum, ob er ein Linker ist. Vielleicht ist ihnen wichtiger, dass er Dinge fordert wie einen Bewerbungsprozess für Minister:innen oder schlicht anständige Politik.

Spätestens bei der Wien-Wahl 2025 wird’s ernst: Beim letzten Mal erreichte die Bierpartei 1,8 Prozent. In zwei Jahren wird ein Vielfaches davon möglich sein. Aus vielen Gründen: Die Grünen schwächeln. Die Türkisen liegen am Boden. Freiheitliche haben auf kommunaler Ebene nur Dominik Nepp zu bieten. Damit riskieren sie, weniger zu erreichen als sie mit einem Kandidaten wie Herbert Kickl oder einst Heinz-Christian Strache zusammenbringen würden. Nepp zieht nicht wirklich. Die SPÖ muss mit schweren Verlusten rechnen. Alles in allem ergibt das das große Potenzial für Wlazny, das in der eingangs erwähnten „Heute“-Umfrage zum Ausdruck kommt.