WKÖ-Sozialdemokraten enthüllten Satire-Denkmal für Harald Mahrer

Auf diese "Ehre" hätte Harald Mahrer wohl gerne verzichtet. Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien enthüllte heute ein Satire-Denkmal des WKÖ-Präsidenten vor der OeNB in Wien.

Denkmal für "Alleskönner Mahrer"

Die ÖVP-FPÖ-Regierung habe "vor allem im Interesse der großen Konzerne gearbeitet", so die Geschäftsführerin des SWV Wien, Katharina Schinner, in einer Aussendung. Lösungen und Maßnahmen für die Klein- und Mittelbetriebe seien hingegen "abgeschafft oder auf die lange Bank geschoben" worden. "Der ÖVP-Wirtschaftsflügel hat sich der Industrie zu Gänze unterworfen, und handelt abgehoben von jenen Unternehmen, die in unserem Land Wohlstand und Arbeitsplätze schaffen", meint Schinner.