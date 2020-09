WKÖ macht sich für offene Schanigärten im Winter stark

Die Wirtschaftskammer will dem von der Coronakrise hart getroffenen Städtetourismus mit Wintergastgärten unter die Arme greifen.

Der Städtetourismus leidet massiv unter der Coronakrise. Um das Geschäft etwas anzukurbeln, macht sich die Wirtschaftskammer (WKÖ) für eine Öffnung der Schanigärten über den Winter stark. Dies habe nachweislich positive Effekte auf Wertschöpfung und Beschäftigung und könne sogar dazu beitragen, die Beschäftigungslücke in der Gastronomie zu schließen, sagte WKÖ-Präsident Harald Mahrer zur APA.

Offene Schanigärten im Winter sichern Jobs

Alleine in Wien lag die Beschäftigung dort den Angaben zufolge im Juli coronabedingt noch um 20 Prozent (10.562 Personen) unter dem Vorjahr. Wenn durch Wintergastgärten alle Wienerinnen und Wiener zwischen Dezember und Februar einmal pro Monat zusätzlich um 20 Euro konsumierten, würde ein zusätzlicher Umsatz von 96 Mio. Euro entstehen, errechnete die Wirtschaftspolitische Abteilung in der Kammer. Dies würde 114 Mio. Euro an Wertschöpfung und rund 1.330 zusätzliche Jobs (innerhalb von drei Jahren) bedeuten.