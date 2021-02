WKÖ-Chef Mahrer will Öffnungsschritte noch im März

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer drängt ungeachtet der ANsagen der türkis-grünen Regierung vom Montag auf weitere Öffnungsschritte noch im März.

Eine Woche nach den ersten Lockerungen könne noch keine seriöse Entscheidung über weitere Öffnungsschritte getroffen werden, so Mahrer am Montagabend in einer Aussendung. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte zuvor den Corona-Lockdown für Gastronomie, Tourismus und Kultur bis Ostern verlängert.