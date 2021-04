WKÖ-Chef Mahrer fordert Genehmigung von Märkten

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer fordert ein Bekenntnis, dass Märkte, die auf einer Marktordnung beruhen, nicht als verbotene Veranstaltung qualifiziert werden.

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer will Rechtssicherheit für die rund 3.300 Markthändler, die massiv unter der Coronakrise litten. "Märkte sind oft die einzige Einnahmequelle für die Markthändler", so Mahrer am Donnerstag laut einer Aussendung. Der Kammer-Chef fordert ein Bekenntnis, dass Märkte, die auf einer Marktordnung beruhen, nicht als verbotene Veranstaltung (Gelegenheitsmarkt) qualifiziert werden.