WK Wien fordert Erlaubnis für Abholung im Handel

Der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Wlater Ruck fordert vom Bund eine Lockerung der Lockdown-Regeln. Analog zur Speisenmitnahme in der Gastronomie soll auch dem Handel erlaubt sein, eine Warenabholung anzubieten.

Abholboxen oder Übergabestellen

Der Kammerchef kann sich vorstellen, dass Unternehmer die vorher im Internet oder via Telefon bestellte Ware ihren Kunden über Abholboxen oder an einer Übergabestelle aushändigen, ohne dass die Käufer das Geschäftslokal betreten muss. "Warum soll das, was beim Essen funktioniert, nicht auch bei Büchern, Kleidung oder Schuhen gehen?", so Ruck.