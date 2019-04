Wissenswertes und Kurioses rund um den Osterhasen

Wer zu Ostern mit Spezialwissen über den Osterhasen punkten will, sollte sich diese sechs Fakten über Meister Lampe durchlesen.

Wissenwertes für die Feiertage zu Ostern

1) Ikonographie:

In der Bildenden Kunst wird seit jeher nicht zwischen Hasen und Kaninchen unterschieden. In der Antike galten sie als fruchtbare Nachttiere und als Symbol für das Weiterleben nach dem Tod. Als Attribute von Venus und Eros waren sie aber auch Spiegelbild der sinnlichen Liebe. Im Alten Testament wurden die Hasen für unrein erklärt und durften nicht gegessen werden. Andererseits konnte später ein weißer Hase auch ein Hinweis für die Auferstehung Christi in der Kunst bedeuten, wie die in Salzburg und Wien lehrende Kunsthistorikerin Hildegard Kretschmer in ihrem “Lexikon der Symbole und Attribute der Kunst” schrieb. Ein solches Sujet taucht beispielsweise in einem Bild Giovanni Bellinis auf. Wegen der Fruchtbarkeit der Hasen blieb es in der Kunst aber oft bei der Rolle der Versinnbildlichung der “Wollust” bis hin zum Sündenfall von Adam und Eva. “Ein unschuldiger weißer Hase, zu Füßen Mariens oder eines Heiligen, gilt als Sinnbild des Sieges über die Fleischlichkeit”, schrieb die Kunsthistorikerin unter anderem.