Buch Wien 2023 wurde feierlich eröffnet

Am 8. November wurde die 15. Ausgabe des Wissensfestivals Buch Wien feierlich eröffnet.

Buch Wien ist drittgrößte Buchmesse im deutschen Sprachraum

Zu den Beteiligten zählt in diesem Jahr auch die britische Schriftstellerin A.L. Kennedy, deren Festrede mit dem Titel "In the Beginning” die Buch Wien 23 eröffnete. Eloquent und scharfzüngig ging Kennedy auf die Macht der Worte ein, die allzu oft zu politischen Zwecken missbraucht wird. Als Paradebeispiel dafür nannte sie ihr eigenes Heimatland, in dem sich "durchgeknallte Scharlatane" an der Macht befinden, die "keinen glaubwürdigen Satz mehr bilden können". Es sei leicht, so Kennedy, "müde und desillusioniert zu sein, aber das Wunder der Worte beginnt jeden Tag neu, wird jeden Tag geboren, erwacht jeden Tag in einem glücklichen Kind und überwältigt es mit Freude".