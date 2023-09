Am Donnerstag in der Früh haben 15 Wissenschafter und die "Letzte Generation" den Verkehr in Wien am Döblinger Gürtel und der Donaukanalstraße bei der Spittelauer Lände gemeinsam blockiert.

Ziel war es, "ein klares Zeichen gegen den von der Regierung getriebenen Scheinklimaschutz zu setzen", wie es hieß. Die Forscher in Wien zerrissen dabei symbolisch ein Transparent, das den Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP) der Bundesregierung repräsentierte.

"Letzte Generation" blockierte Wiener Frühverkehr

"Der veröffentlichte Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans der Regierung mag zwar eine positive Haltung gegenüber ambitionierten Klimaschutzzielen einnehmen, doch es fehlt immer noch an angemessener Ambition und Berücksichtigung von Gerechtigkeitsaspekten", sagte Nicolas Roux von der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) und "Scientists 4 Future". Der aktuelle NEKP-Entwurf verspreche zwar viel, "versäumt aber zu konkretisieren, wie diese Versprechen erfüllt werden sollen - somit wird er weitgehend wirkungslos bleiben", hieß es in einer Aussendung. Der ÖAMTC meldete Staus rund um die Blockaden.

Elf Festnahmen bei Klimaklebern in Wien

Nachdem die nicht angezeigten Versammlungen behördlich aufgelöst wurden, ein freiwilliges Verlassen der Örtlichkeit der Aktivisten und Aktivistinnen allerdings nur teilweise stattfand, wurden die festgeklebten Personen mit einem speziellen Mittel vom Asphalt gelöst und anschließend von der Fahrbahn gebracht. Durch das rasche und professionelle Einschreiten der Wiener Polizei konnte der Verkehr abschnittsweise nach wenigen Minuten und nach rund 45 Minuten wieder komplett fließen. Insgesamt sind bei diesen nicht angezeigten Versammlungen elf Teilnehmer und Teilnehmerinnen verwaltungsrechtlich festgenommen worden.