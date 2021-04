Wissenschaft kommt nicht an Registerdaten ran

Derzeit große Datenmengen der öffentlichen Hand sind für die Forschung nicht zugänglich. Der Forschungsrat fordert daher zumindest einen regulierten Zugang.

Der Forschungsrat kritisiert, dass in Österreich große Datenmengen der öffentlichen Hand, die vielfach in sogenannten Registern gespeichert werden (Registerdaten), bisher für Wissenschaft und Forschung größtenteils nicht zugänglich seien. Auf Basis solcher Daten könnten Forscher allerdings künftig noch mehr zur Lösung sowohl medizinischer als auch gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen, wie die Covid-19-Pandemie zeige, heißt es in der Aussendung des Rats am Montag.