Wirtschaftskammer will Härtefallfonds länger beibehalten

Die Wirtschaftskammer will, dass der Härtefallfonds noch länger beibehalten wird. Eine Ausweitung von sechs auf zwölf Monate wäre wünschenswert.

Die Wirtschaftskammer will, dass der Härtefallfonds als Sicherheitsnetz für die kommenden Monate beibehalten wird. Am Mittwoch läuft die Förderung für den sechsten Betrachtungszeitraum läuft an: Ab 16. September sei die Einreichung auf Förderung aus dem Härtefallfonds für das sechste "Corona-Monat" (also den Betrachtungszeitraum von 16. August bis 15. September 2020) möglich, teilte die WKÖ mit.