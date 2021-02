Wirtschaftseinbruch: FPÖ und NEOS machen Regierung verantwortlich

In Österreich ist die Wirtschaftslage aktuell sehr trüb. Die FPÖ und die NEOS machen das Vorgehen der Bundesregierung dafür verantwortlich.

Nachdem Österreich im vierten Quartal 2020 mit einem Minus von 7,8 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2019 laut Eurostat einen besonders schweren Wirtschaftseinbruch verzeichnet hat, machen FPÖ und NEOS die Bundesregierung dafür verantwortlich. Der Einbruch "beweist, dass Österreich durch die harten Lockdown-Maßnahmen an die Wand gefahren wird", so FPÖ-Chef Norbert Hofer. "Die ÖVP soll nicht die Mutationen zum Sündenbock für das eigene Versagen machen", sagen die NEOS.

NEOS: Krisenhilfen funktionieren nach wie vor nicht

Die kleinste Oppositionspartei gibt die Schuld am herben Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) vor allem aus ihrer Sicht nicht funktionierenden Krisenhilfen. "Die Bundesregierung ist auch fast ein Jahr nach Beginn der Pandemie nicht in der Lage, rasche, unkomplizierte und effektive Hilfen für die Betriebe auf die Beine zu stellen", kritisieren NEOS-Budget- sowie Finanzsprecherin Karin Doppelbauer und -Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn. ÖVP und Grüne würden nicht für eine Planbarkeit sorgen "und den so wichtigen Optimismus im Land wieder zurückzuholen".