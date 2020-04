Wirkung von Sonnenlicht auf SARS-CoV-2 noch unklar

Noch ist unklar, wie sich das Coronavirus im Sonnenlicht verhält. Genauso unklar ist, ob sich die Ansteckung im Sommer reduzieren könnte. Forschung mit UV-Licht soll aber Antworten liefern.

Je länger die Coronakrise dauert, desto mehr hoffen die Menschen auf Mittel, die das Virus bekämpfen. Nun wollen Wissenschafter der US-Regierung in einem Experiment beobachtet haben, dass direktes Sonnenlicht anscheinend den Erreger schnell tötet. Die Untersuchung wurde aber bisher nicht veröffentlicht und muss noch von anderen Forschern bewertet werden.

Keine Studien zur Wirkung von UVC-Strahlung

Es gibt drei Arten von UV-Strahlung: UVA, UVB und UVC. Die ersten beiden sind von der einfachen Sonneneinstrahlung bekannt. Sich übermäßig der Sonne auszusetzen ist schädlich für die Haut und kann Hautkrebs verursachen. Daher rät die Weltgesundheitsorganisation (WHO) davon ab, UV-Lampen zur Desinfektion der Hände oder anderer Hautbereiche in der Corona-Krise zu verwenden.

UVC ist noch gefährlicher, wird aber von der Ozonschicht davon abgehalten, auf die Erdoberfläche zu gelangen. Diese dritte Form ist theoretisch in der Lage, genetisches Material zu zerstören, zum Beispiel jenes von Viruspartikeln, berichtete die BBC. Daher könnte UVC-Strahlung für die Desinfektion von Gegenständen herangezogen werden. In einigen Bereichen in China passiert das sogar. Für Privatpersonen ist das aber nicht realistisch, denn es gibt noch keine Studien, die Aufschluss darüber geben, wie genau UVC auf das Coronavirus wirkt.