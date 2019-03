Wird Angelina Jolie eine neue Marvel-Superheldin?

Marvel Fans warten derzeit gespannt auf den Film "Avengers: Endgame". Trotz allem gibt es bereits Gerüchte rund um die Besetzung der nächsten Superhelden und Angelina Jolie mischt ganz vorne mit.

Kaum steht der “Avengers: Endgame” in den Startlöchern, wird auch schon über die Zukunft weiterer Marvel-Filme spekuliert. Kevin Feige soll bereits “The Eternals” planen und Regisseurin Chloe Zhao ist mit an Bord.

Angelina Jolie soll in dem Film eine der Hauptrollen übernehmen – welche genau ist aber noch unklar. “The Eternals” handel von einer Liebesgeschichte. Für die 43-Jährige wäre dies die erste Rolle in einem Superheldenfilm. Bis zur offiziellen Bekanntgabe können die Jolie-Fans die Schauspielerin im zweiten Teil von “Maleficent” sehen, der im Oktober in den heimischen Kinos startet.