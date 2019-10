Wirbel nach dem Spiel Rapid Wien gegen WAC

Zwischen den Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer und WAC-Coach Gerhard Struber entwickelte sich im Sky-Interview eine hitzige Diskussion.

Am Donnerstag (18.55 Uhr/live DAZN) gastieren die bisher ungeschlagenen und über ihre Erwartungen spielenden Kärntner am dritten Spieltag der Europa League bei Istanbul Basaksehir. Doch selbst drei Tage nach dem Spiel des WAC gegen Rapid Wien diskutieren die Fußball-Fans noch immer über das Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Bundesliga. 31 Fouls und zehn gelbe Karten standen am Ende des Spiels zu Buche.