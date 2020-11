"Wir waren sehr besoffen": Urteil nach Schlägerei vor Wiener Nobellokal

In der Wiener Innenstadt kam am 17. Juni zu einer Schlägerei. Für zwei Angeklagte wurde heute das Urteil gesprochen - es ist bereits rechtskräftig.

Nach einer Schlägerei vor einem Wiener Nobellokal, bei der einem Mann der Unterkiefer gebrochen worden war, sind am Donnerstag zwei Männer am Landesgericht für Strafsachen verurteilt worden. Die beiden 28-Jährigen fassten - jeweils auf Bewährung - sieben bzw. 18 Monate Haft aus. Die Urteile sind rechtskräftig.

Angeklagter begann auf Gäste und Personal einzuschlagen

Die Angeklagten hatten am 17. Juni in der Innenstadt die erste Nacht nach Aufhebung des ersten Corona-Lockdowns begossen. In entsprechender Stimmung kamen sie am Schanigarten des Nobellokals vorbei und sprachen die dort versammelten Gäste an. Das kam bei diesen nicht gut an, worauf sich eine tätliche Auseinandersetzung entwickelte.