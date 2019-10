"Wir schließen niemanden aus": ÖVP kündigt Gespräche mit allen Parteien an

Am Dienstag hat die ÖVP angekündigt, mit allen Parteien Gespräche führen zu wollen. Die Gespräche sollen in der Reihenfolge der Parteistärke stattfinden.

Die ÖVP will als Wahlsiegerin Koalitionsgespräche mit allen Parteien deren Größe nach führen. "Wir schließen niemanden aus. Wir laden alle zu Gesprächen ein", sagte ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer nach der Vorstandssitzung der Volkspartei am Dienstag in der politischen Akademie der Partei.