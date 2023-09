Winzer: Weinernte heuer nur unterdurchschnittlich

Die heimischen Winzer rechnen in diesem Jahr mit einer leicht unterdurchschnittlicher Weinernte.

Die Menge bei der Weinernte dürfte sich laut den heimischen Winzern bei rund 2,3 Mio. Hektolitern einpendeln, berichtete der Präsident des Österreichischen Weinbauverbands, Johannes Schmuckenschlager, am Montag bei einer Pressekonferenz.

Pilzinfektionen und Extremwetter drücken Weinernte

Bestimmt wurde das Weinjahr von einem sehr wechselhaften Witterungsverlauf. So sei der Auftakt mit einem trockenen und kühlen Frühjahr und einem späten Austrieb im April gut verlaufen, da damit die Gefahr von Spätfrostschäden gebannt war, schilderte Schmuckenschlager. Die einsetzende Wärmephase im Sommer habe den Reben dann zu einem starken Wachstum verholfen, Trockenschäden blieben großteils aus. Zu Schwierigkeiten kam es aber für manche Betriebe durch Extremwetterereignisse und damit einhergehendem Hagelschlag, vor allem in der Steiermark.

In manchen Regionen verhinderten verstärkte Regengüsse die Vollblüte, was Ausfälle nach sich zog. Das Gesamtvolumen werde davon aber nur geringfügig beeinflusst. Großteils sei die Veränderung zu vorherigen Jahren auf Pilzkrankheiten zurückzuführen, die Winzerinnen und Winzern auch in anderen Ländern wie Frankreich Kopfzerbrechen bereiten würden. Laut Statistik Austria wurden voriges Jahr 2,53 Mio. Hektoliter Wein geerntet, der fünfjährige Schnitt (2018-2022) liegt nach Daten der Landwirtschaftskammer (LKÖ) bei 2,49 Mio. Hektolitern.