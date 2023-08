Heimische Winzer rechnen mit guter Weinqualität

Für den Weinjahrgang in diesem Jahr erwarten die heimischen Winzer eine gute Qualität und eine durchschnittliche bis kleinere Erntemenge als im Vorjahr.

In Niederösterreich und im Burgenland rechnen Winzer heuer mit einer durchschnittlichen Ernte, in der Steiermark dürfte die Menge etwas kleiner ausfallen als 2022. In den drei größten Anbau-Bundesländern geht man von einer guten sehr guten Qualität aus. Ausschlaggebend sind aber noch die kommenden Wochen, hieß es von den Weinbauverbänden auf APA-Anfragen.