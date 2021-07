Wintersaison: Hotellerie hofft auf Impfungen und 3G

Touristiker hoffen auf Impfungen und 3G-Regeln, um gut durch die Wintersaison zu kommen. Eine Kontrolle der 3G-Regeln ist die Voraussetzung, um einen weiteren Lockdown zu verhindern.

Sorgsam mit Öffnungen umgehen

In der Bekämpfung der Pandemie müsse man weiter mit Bedacht vorgehen und gesetzte Maßnahmen und deren Auswirkungen zeitnah beobachten. Zur Eindämmung des Virus sei es außerdem sinnvoll, Zielgruppen direkt anzusprechen und die Durchimpfungsrate dadurch zu steigern, heißt es am Freitag in einer Aussendung der Wirtschaftskammer.