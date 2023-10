Winterreifen kaufen: Das ist der günstigste Zeitpunkt

Eine aktuelle Analyse von Geizhals.at erklärt, warum die zweite Oktoberhälfte der beste Zeitpunkt ist, um neue Winterreifen zu kaufen.

Geizhals.at-Analyse: Winterreifen sind im Oktober am günstigsten

Geizhals.at hat die aktuellen Preise für Winterreifen genauer analysiert. Wenig überraschend steigt die Nachfrage und das Kaufinteresse an Winterreifen im Oktober enorm an. Die geringste Nachfrage verzeichnen Winterreifen im Mai und Juni. In jenen beiden Monaten sind diese laut Analyse von Geizhals.at seit Jahren am teuersten.