Winterreifenpflicht gilt wieder ab 1. November

Mit 1. November gilt in Österreich erneut für Autofahrer die situative Winterausrüstungspflicht. Um dafür gewappnet zu sein, empfahl der ÖAMTC am Dienstag, rechtzeitig einen Termin für den Reifenwechsel zu vereinbaren. "Kommt es zu einem plötzlichen Wintereinbruch, sind die Werkstätten oft auf Wochen ausgebucht", so ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl.